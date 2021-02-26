افتتاح 16 مسجداً بتكلفة 17 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسجد الصديق بقرية سحالي بمركز أبو حمص، وأدى صلاة الجمعة به، والمسجد مقام على مساحة 120 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، وتناولت خطبة الجمعة للدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أخلاق رسول الله التي يجب علينا التأسي بها وكذا فضل عمارة وبناء المساجد.





يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا جديدا آخر بنطاق مراكز إدكو ودمنهور وإيتاي البارود وحوش عيسى والدلنجات وكفر الدوار بتكلفه إجمالية بلغت 17 مليونا و428 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





والمساجد هي "مسجد الشلبي بقرية 8 مركز إدکو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 318 متر وبتكلفة إجمالية مليون و178 ألف جنيه، مسجد زراعة قريه 7 ادكو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه إجمالية 400 ألف جنيه، مسجد الرجال بقريه كوم بلال مركز ادكو والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 142 مترًا وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه، مسجد عزبه قنديل بالتوفيقية إيتاي البارود تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 259 مترا وبتكلفه إجمالية 400 ألف جنيه".





بالإضافة إلى "مسجد الوسطاني بعزبة الوکیل دمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 317 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و500 الف جنيه، مسجد أبو القاسم بقرية الملهطاني بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 147 مترًا وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، مسجد الطنطاوي العربي بقرية البساتين بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 228 مترًا وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه، مسجد عزبة المأمور العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 200 متر وبتكلفه إجمالية 1،3 مليون جنيه".



