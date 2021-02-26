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عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:20 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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شهد المؤتمر الصحفي للهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، واقعة غريبة أجبرته على مغادرته مبكرا.

ويلاقي برشلونة نظيره إشبيلية مساء غد السبت على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وغادر كومان المؤتمر الصحفي قبل لقاء إشبيلية، بعد أن شاهد قطرات دماء تسيل من على الأنف، في مشهد يتكرر للمرة الثانية في مؤتمراته الصحفية.

وكان برشلونة حقق الفوز على إلتشي بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني.

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مدرب برشلونة كومان رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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