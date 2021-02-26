منها العدس.. أطعمة ومشروبات تساعد على تدفئة الجسم في ظل برودة الطقس

وسط أجواء الطقس البارد يبحث العديد منا عن وسائل التدفئة من ملابس ثقيلة وخلافه، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعدنا في تدفئة الجسم.





وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد توقعت أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، صباحا، وأن يسود ليلا طقسا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





المشروبات والأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم في موجة الطقس السيىء منها:-





السحلب

يساعد على تدفئة الجسم وخاصة للأطفال.





البطاطا

تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم.





شوربة العدس

وجبة متكاملة مع الليمون والبيض تعمل على تقوية جهاز المناعة، تساعد على التركيز.





البليلة باللبن

تساعد على التركيز وإمداد الجسم بالطاقة، والنشاط في فصل الشتاء.





الحبوب الكاملة

تمنح طاقة للجسم وتمنع الشعور بالجوع من 4 إلى 6 ساعات.





سلطة الحمص

بجانب الوجبات تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتفيد الجهاز المناعي رغم أهميتها.





التونة

الأوميجا 3 الموجود في وجبة التونة بالجرجير، تساعد على امتصاص برودة الجسم، وترفع درجة حرارة الجسم.