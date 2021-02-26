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تشكيل سرس الليان والداخلية في دوري القسم الثاني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنكلق بعد لحظات مباراة سرس الليان مع الداخلية في الجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

وضم تشكيل السرس كلاً من أمين عبد الموجود، وحلمي أحمد وأيمن العادلي ومحمد سعيد كشري ومحمد عبد الرحمن عنبه والسيد علي وأحمد بديوي وأحمد شيكو وأحمد باتو وأحمد ريعه وحسام ابو العزم .

البدلاء : أحمد رزق والسيد منير ونادر النوهي ومحمد ابراهيم كراوش وأحمد ناصر وأحمد عطيه وحربي محمود وأحمد طلعت وشريف هيكل.

تشكيل الداخلية ..

مصطفى عبد الستار وأحمد عبد الموجود وهارون اسماعيل ومحمود شديد وأسامة ابراهيم ومصطفى طلعت ومصطفى عز ومؤمن عاطف ورمضان اسماعيل وأحمد محمد اسماعيل وبنجامين يشيمونج.

البدلاء ..

رضا سيد وناصر صلاح وأحمد محمود ومحمود عاطف ومصطفى ناصر وسمير فكري وعبد العزيز سيد وعلي حسين وأحمد عبد الفتاح العندليب.

ويدير اللقاء الحكم نادر قمر الدولة وطارق عبده وخالد لطفي وكريم رابع كريم الخطيب، ويراقب الحكام محمد البرقي ومراقب المسابقات عماد عبد الباسط.

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