علي معلول يواصل برنامجه التأهيلي

خاض علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.





ويخضع «معلول» لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية في المباريات.





وقام معلول بتنفيذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.



