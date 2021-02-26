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طريقة تحضير الإكلير المالح

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:28 م
الإكلير المالح
الإكلير المالح
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مقادير الإكلير المالح 

- 1 كوب دقيق.

- 100 جرام زبدة. 

- 1 كوب ماء.

- ملح.

- 4 بيض.

- 1 ملعقة صغيرة خل. 

- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون.

الحشوة

- 200 جرام كريم تشيز.

- 1 كوب كريمة.

- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- سلمون مدخن.

- شبت.

- كيبرز. 

- ليمونة كاملة.

- بصل اخضر.

- طماطم شيري. 

طريقة تحضير الإكلير المالح

- يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل، مع التقليب حتى تتشكل كرة.

- يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة.

- تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصبح ذهبية اللون.

- تترك لتبرد تمامًا.

- يحشى الإكلير بحشوة الجبنة.

- يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت.

الحشوة

- تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون.

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الإكلير المالح

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