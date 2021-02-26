



مقادير الإكلير المالح





- 1 كوب دقيق.





- 100 جرام زبدة.





- 1 كوب ماء.





- ملح.





- 4 بيض.





- 1 ملعقة صغيرة خل.





- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون.





الحشوة





- 200 جرام كريم تشيز.





- 1 كوب كريمة.





- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.





- سلمون مدخن.





- شبت.





- كيبرز.





- ليمونة كاملة.





- بصل اخضر.





- طماطم شيري.





طريقة تحضير الإكلير المالح





- يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل، مع التقليب حتى تتشكل كرة.





- يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة.





- تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصبح ذهبية اللون.





- تترك لتبرد تمامًا.





- يحشى الإكلير بحشوة الجبنة.





- يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت.





الحشوة





- تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون.