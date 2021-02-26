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طريقة تحضير الإكلير المالح
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:28 م
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مقادير الإكلير المالح
- 1 كوب دقيق.
- 100 جرام زبدة.
- 1 كوب ماء.
- ملح.
- 4 بيض.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون.
الحشوة
- 200 جرام كريم تشيز.
- 1 كوب كريمة.
- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- سلمون مدخن.
- شبت.
- كيبرز.
- ليمونة كاملة.
- بصل اخضر.
- طماطم شيري.
طريقة تحضير الإكلير المالح
- يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل، مع التقليب حتى تتشكل كرة.
- يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة.
- تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصبح ذهبية اللون.
- تترك لتبرد تمامًا.
- يحشى الإكلير بحشوة الجبنة.
- يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت.
الحشوة
- تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون.
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