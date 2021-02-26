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مواطنون عن "حياة كريمة": "احنا في نعمة.. ربنا ينصر السيسي" (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد أراء عدد من المواطنين المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة".

وقالت إحدى المستفيدات، "مبادرة حياة كريمة غيرت بيتنا"، وأضاف آخر: "إحنا في نعمة واللي حصل مكناش نحلم به"، وتوجه أحد المستفيدين بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة.

وأضافت أخرى: "أنا مبسوطة.. كل حاجة بقت حلوة، ربنا ينصر الرئيس السيسي"، وأشار أخر إلى أن المنازل كانت من الطوب اللين، ومياه الأمطار كانت تتساقط على أسرته في الشتاء ولكن الوضع تغير.

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