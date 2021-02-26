Advertisements
مواطنون عن "حياة كريمة": "احنا في نعمة.. ربنا ينصر السيسي" (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:35 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد أراء عدد من المواطنين المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة".
وقالت إحدى المستفيدات، "مبادرة حياة كريمة غيرت بيتنا"، وأضاف آخر: "إحنا في نعمة واللي حصل مكناش نحلم به"، وتوجه أحد المستفيدين بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة.
وأضافت أخرى: "أنا مبسوطة.. كل حاجة بقت حلوة، ربنا ينصر الرئيس السيسي"، وأشار أخر إلى أن المنازل كانت من الطوب اللين، ومياه الأمطار كانت تتساقط على أسرته في الشتاء ولكن الوضع تغير.
وقالت إحدى المستفيدات، "مبادرة حياة كريمة غيرت بيتنا"، وأضاف آخر: "إحنا في نعمة واللي حصل مكناش نحلم به"، وتوجه أحد المستفيدين بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة.
وأضافت أخرى: "أنا مبسوطة.. كل حاجة بقت حلوة، ربنا ينصر الرئيس السيسي"، وأشار أخر إلى أن المنازل كانت من الطوب اللين، ومياه الأمطار كانت تتساقط على أسرته في الشتاء ولكن الوضع تغير.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements