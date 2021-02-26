الكشف عن لكزس IS 500 F Sport Performance بقوة 472 حصان





‏كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية الجديدة IS 500 F Sport Performance بمحرك طبيعي التنفس.





‏تأتي السيارة بتصميم رياضي يوظف المزيد من التطعيمات السوداء الرياضية و تتميز برزمة أيروديناميكية خفيفة، ‏كما توفر بعض اللمسات الداخلية مثل شعارات ‏F Sport والتطريزات البارزة.





‏مكانيكياً تحمل السيارة محرك V8 ينتج 472 حصان ‏كواحدة من أقوى السيارات في فئتها تنافس بي إم دبليو M3 مع تميز لكزس IS 500 F Sport Performance بنظام دفع خلفي وديناميكيات قيادة معززة، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.5 ثانية فقط.





تحصل السيارة على العديد من الأنظمة القياسية تشمل رزمة Safety System+ ومثبت سرعة All-Speed Dynamic Radar كما توفر العديد من وضعيات القيادة تتراوح من الاقتصادية إلى Sport S و Sport S+.





لم تعلن لكزس عن الأسعار بعد ولكنها ستبدأ ببيع وتوصيل السيارة للعملاء خلال أشهر قليلة.