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الكشف عن لكزس IS 500 F Sport Performance بقوة 472 حصان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:45 م
لكزس IS 500 F Sport Performance
لكزس IS 500 F Sport Performance
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‏كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية الجديدة IS 500 F Sport Performance بمحرك طبيعي التنفس.

‏تأتي السيارة بتصميم رياضي يوظف المزيد من التطعيمات السوداء الرياضية و تتميز برزمة أيروديناميكية خفيفة، ‏كما توفر بعض اللمسات الداخلية مثل شعارات ‏F Sport والتطريزات البارزة.

‏مكانيكياً تحمل السيارة محرك V8 ينتج 472 حصان ‏كواحدة من أقوى السيارات في فئتها تنافس بي إم دبليو M3 مع تميز لكزس IS 500 F Sport Performance بنظام دفع خلفي وديناميكيات قيادة معززة، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.5 ثانية فقط.

تحصل السيارة على العديد من الأنظمة القياسية تشمل رزمة Safety System+ ومثبت سرعة All-Speed Dynamic Radar كما توفر العديد من وضعيات القيادة تتراوح من الاقتصادية إلى Sport S و Sport S+.

لم تعلن لكزس عن الأسعار بعد ولكنها ستبدأ ببيع وتوصيل السيارة للعملاء خلال أشهر قليلة.

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لكزس سيارات لكزس IS 500 F Sport Performance

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