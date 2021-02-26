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زاخاروفا: "تويتر" لم يوضح سبب حظره لحسابات نادي "فالداي"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تويتر" لم يوضح الأسس التي تم وفقا لها تصنيف موارد نادي "فالداي الدولي" للحوار، على أنها عناصر "عمليات إعلامية هدامة".

وأضافت زاخاروفا: "حتى الحسابات الرسمية باللغتين الروسية والإنجليزية لنادي فالداي الدولي، تعرضت لعملية تطهير واسعة النطاق. هل هذا المورد، مجهول الهوية؟ هذه علامة عالمية مسجلة، وهي منصة أثبتت نجاعتها ويشارك فيها محترفون معروفون في مجال العلاقات الدولية".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن لقاءات واجتماعات النادي تقام في دول مختلفة من العالم، ويشارك فيها علماء وشخصيات معروفة في مجالات السياسة والاقتصاد والعلماء.


في يوم الثلاثاء، أعلن موقع "تويتر"، عن حظر 373 حسابا "لتنفيذها عمليات إعلامية". من بينها حسابات مرتبطة، بإيران وأرمينيا وروسيا.

وشمل الحظر 100 حساب "روسي"، ووفقا لإدارة "تويتر"، تقوم هذه الحسابات "بتقويض" الثقة في الناتو وتحاول "التأثير" على الولايات المتحدة.

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