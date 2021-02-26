في أحدث صور لها.. درة تتألق بإطلالة مميزة (صور)





شاركت الفنانة درة متابعيها على موقع "فيسبوك" بأحدث صور لها، إذ تتألق بفستان مخمل، قصير فوق الركبة باللون الأخضر ويتخلله ورود باللون الفوشيا.





الفستان يعتمد قصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ومزود بإكستنشن من أحد الجانبين.





ونسقت بعض الإكسسوارات البسيطة التي أضفت رقيا للإطلالة، حيث ارتدت شوكر جولد، وخاتم كبير بنفس اللون.





وتوجت الإطلالة بلمسات جمالية للشعر والمكياج، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان الترابية بالمكياج.



