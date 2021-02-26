"جيبلي هايبرد" أرخص سيارات مازيراتي في مصر 2021

توفر شركة MTI الوكيل الرسمي لعلامات جاجوار لاند روفر الإنجليزية ومازيراتي الإيطالية في مصر، السيارة مازيراتي جيلبي هايبرد سيدان الرياضية الجديدة لعملاء السوق المحلي.





وتعد جيبلي الهجين الجديدة السيارة الأرخص سعرًا في عائلة مازيراتي المتاحة لعملاء السوق المصري في 2021، إذ يبلغ سعرها الرسمي وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي 76.023 دولار أمريكي (مليون و193.500 جنيه) تقريبًا.





تعتمد مازيراتي جيبلي هايبرد الجديدة التي تصنف أول سيارة كهربائية في تاريخ الشركة الإيطالية، على سواعد محرك L4 رباعي الإسطوانات سعة 2.0 لتر للسيارات الهجينة الخفيفة مع معزز كهربائي وتقنية مولد بادئ الحركة بقوة 48 فولط.





تبلغ قوة المحرك الإجمالية 330 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر، وينقل حركته للمحاور الخلفية ناقل ZF أوتوماتيك من 8 سرعات. وتصل سرعة السيارة القصوى 255 كم/س، بينما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/ في 5.7 ثانية.





يبلغ طول السيارة الإجمالي 4.961 ملم، وعرضها 1.945 ملم، وارتفاعها الكلي 1.461 ملم، وقاعدة عجلات قياس 2.998 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 500 لتر.





تتمتع جيبلي هايبرد بمظهر سيارات مازيراتي المتميز، وتحمل السمة الأبرز في التصميم الجديد لمسة مركز Maserati Centro Stile؛ وهي اللون الأزرق الذي تم اختياره؛ ليميز جميع السيارات الهجينة والعالم الجديد الذي تمثله.





وتشتمل جيبلي هايبرد على عناصر تصميمية جديدة، بدءًا من الشبكة الأمامية، التي تمت إعادة تصميمها؛ لتأخذ شكل الشوكة الرنانة وتستحضر شكل رمح مازيراتي في الوقت نفسه.





أما اللمسات الأبرز بالهيكل تتمثل في خلفية السيارة، التي تحظى بتصميم مستوحى من سيارتي 3200 GT وسيارة ألفييري لمجموعات الإضاءة الخلفية وفق شكل منحني.





تمتلك مازيراتي جيبلي هايبرد باقة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، يأتي في مقدمها وسائد هوائية، وستائر جانبية أمامية وخلفية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية.





وتحظى السيارة بالجيل الأحدث من نظام Maserati Intelligent Assistant متعدد الوسائط، والذي يستند على مدخلات رقمية يوفرها برنامج Android Automotive.





مقصورة السيارة مزودة أيضًا بشاشة عالية الدقة جديدة قياس 10.1 بوصة وواجهة مستخدم أسهل، فضلاً عن لوحة عدادات جديدة مع أجهزة رقمية ورسوميات جديدة.





كما تمتلك السيارة نظامًا صوتيًا مع 8 سماعات، ومشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX، ومدخل USB وبلوتوث لربط الهواتف الذكية بشاشة التحكم وكمبيوتر رحلات وغيرها.​



