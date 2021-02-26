Advertisements

عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال بمشاركة فريق مستشفى السلام التابعين للهيئة ببورسعيد في إنقاذ حياة مولود عمره يوم ونصف يعاني من تبدُّل وضع الشرايين الرئيسية (الشريان الرئوي والشريان الأورطي) بالقلب، وهو ما تعرف طبيًا بالعيب الخلقي في القلب المسبب للزُرقة.

وأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استقبال مستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد لمولود عمره 30 ساعة يعاني من زُرقة شديدة وحموضة في الدم وضعف الأكسجين بنسبة أقل من 50%؛ وعليه تم على الفور إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للطفل وحجزه بقسم الحضانات في المستشفى.

وأضافت، أنه على الفور تم التواصل مع فريق أطباء قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، برئاسة د. عبدالرحمن عفيفي رئيس قسم طب الأطفال والقسطرة التداخلية بالمستشفى وبمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، والذي أشار إلى أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى النصر التخصصي للتدخل السريع وعلاجه، وفور دخوله المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وعمل أشعة مقطعية على المخ للتأكد من عدم وجود نزيف، وتبين أنه يعاني من تبدل أماكن الشريان الرئوي والشريان الأورطي بالقلب حيث يتصل الشريان الرئوي بالبطين الأيسر ويتصل الشريان الأورطي بالبطين الأيمن.

وتابع د. عبدالرحمن عفيفي، أن تبدل وضع الشرايين الرئيسية في قلب الطفل تسبب في تدفق الدم غير المشبع بالأكسجين عبر الجانب الأيمن من القلب ويعود إلى الجسم مرة أخرى دون المرور عبر الرئتين، بينما يتدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الجانب الأيسر من القلب ومن ثم يعود مباشرة للرئتين دون أن يمر عبر بقية أجزاء الجسم، ويسبب تدفق الدم غير المشبع بالأكسجين خلال الجسم تلون الجلد بالأزرق (زُرقة).

واستكمل، تم إعطاء العقار المناسب للطفل لفتح الوصلة الشريانية بين الشريانين الرئوي والأورطي لرفع نسبة الأكسجين في الدم، وكذلك تم إجراء عملية قسطرة للطفل للقيام بعمل فتحة بين الأذينين الأيمن والأيسر في القلب للمساعدة في خلط الدم ورفع نسبة الأكسجين، واستقرت الحالة الصحية للطفل بنجاح وارتفعت نسبة الأكسجين لديه إلى 90%.

كما لفت د. عبدالرحمن عفيفي، أنه بعد مرور 21 يوم على إجراء العملية الأولى للطفل، سيتم إجراء عملية أخرى له (إصلاح كلي للشرايين المعكوسة "Arterial Switch") لاستكمال علاج الطفل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مجهزة على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات الطبية، كما تضم أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وإجراء كافة العمليات والجراحات فائقة الدقة والكبرى وذات المهارة الخاصة والنادرة منها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى التعاون بين جميع مستشفيات الهيئة والأطقم الطبية العاملة بها بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة من خلال منشآتها الصحية وفق أحدث المعايير الدولية، وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز والدقة، وذلك وصولًا بمستشفيات الهيئة لأن تُصبِّح (قِبلة الطب في مصر).
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)
عمره يوم ونصف.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود تبدلت شرايين قلبه ببورسعيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تبديل شرايين القلب بورسعيد بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 18 ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ نصف ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»