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لندن: نؤيد الضربات الجوية الأمريكية في سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن ​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب​، أن بلاده "تؤيد الضربات الجوية الأمريكية في ​سوريا​".


وكتب عبر "تويتر": المملكة المتحدة تدعم الرد الأمريكي المستهدف ضد مجموعات الميليشيات التي تهاجم قواعد التحالف في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. نحن ندرك التهديد الذي تشكله الميليشيا ونشارك الولايات المتحدة في هدف العمل مع الشركاء لتهدئة الموقف.

وفي وقت سابق، أكد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على جماعات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق، ودمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.




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