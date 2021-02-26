"رياضة الإسكندرية" تعيد إحياء لعبة الراكيت على شواطئ عروس البحر الأبيض (صور)

في مشهد سينمائي وعلى أحد شواطئ الإسكندرية، الذي تجده لا يخلو من ممارسة المصطافين "للعبة الراكيت"، والتي تعد من الرياضات القديمة التي بدأت في الاندثار مع مرور الزمن.





ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وتحت رعاية الدكتورة "صفاء الشريف" وكيل الوزارة مدير المديرية

مبادرة لإحياء رياضة "الراكيت" على شواطئ الإسكندرية.





وتجمع مجموعة من محبى اللعبة التي كانت منتشرة على الشواطئ وخوفًا عليها من الاندثار، وقاموا بممارسة تلك اللعبة اليوم الجمعة، وذلك في النادي الرياضي البحري بمشاركة عدد ٣٠ من لاعبي الراكيت السكندريين.



