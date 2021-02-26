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للعروس.. جربي ماسك "التمر" لإزالة التجاعيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:57 م
العروس
العروس
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للتمر فوائد جمّة للصحة والجسم، واليوم نعطيك فوائد أخرى يعطيك إياها التمر وتظهر على البشرة فور تطبيق ماسك التمر. قبل زفافك تتعرضين للتعب والإصابة بالبثور وظهور التجاعبد، نقدّم لك وصفات طبيعية للبشرة من التمر طبقيها قبل زفافك:

مكونات ماسك التمر لازالة التجاعيد
- ثمرة واحدة من التمر.
- صفار بيضة واحدة.
- عصير حبة من الليمون الحامض.
- قليل من ماء الورد.

طريقة تحضير وتطبيق ماسك التمر
قومي بهرس التمر بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليه كلاً من البيض وعصير الليمون الحامض وماء الورد. بعدها، حركي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك، مع ضرورة الابتعاد عن العينين. وبعد مرور ساعة كاملة على وضع الماسك، شطّفي وجهك جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوئب أو رواسب.   

فوائد التمر للبشرة:
- يؤخر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة.
- يمنح البشرة الرطوبة اللازمة ويمنع جفافها.
- يعيد الى البشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها.
- يعمل على تغذية البشرة وتوحيد لونها، ويخلصها من آثار الندبات والبثور وحب الشباب.
- نظراً الى احتوائه على فيتامين B5، يساهم التمر في تجديد خلايا البشرة.
- يشتمل على فيتامين C، مما يجعله فعالاً في تحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة.

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