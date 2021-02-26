



الدفعة الأخيرة.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع الوزارة الرسمي (القوى العاملة)





صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021، تتوالي عمليات الاستعلام يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل المستفيدين من منحة العماله الغير منتظمة رغبتهم منهم في معرفة موعد صرف منحة الرئاسة والتي تعد السادسه وذلك بعد ان تم الانتهاء من استلام جميع الدفعات السابقه في الاشهر الماضيه ، وتجدر الاشارة الي هذه المنحه تخدم حوالي اتنين ونص مليون مواطن من العمال الذي تقدموا بطلبات عبر الموقع الرسي لوزارة القوي العامله ونحن بدورنا سنستعرض لكن الخطوات التي تحتاجون اليها من اجل الاستعلام عن الموعد الرسمي لصرف الدفعه السادسه .





صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تواردت بعض الأنباء من قبل مصدر مسئول من داخل وزارة القوي العاملة أن أعمال الصرف للمبالغ المستحقة للدفعه السادسة من منحة ألعمالة الغير منتظمه ستبدأ في السابع من مارس المقبل حيث سيتم إبلاغ المستفيدين قبلها من خلال خدمة الرسائل النصية عبر هواتفهم المحمولة كما يمكنهم الاستعلام من خلال وسيلتين وهم الخط الساخن التي خصصته الوزارة علي الرقم التالي 142 حيث يتم الاستعلام عبر إرسال الرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال بعض الخطوات التي سنستعرضها من خلال الخطوات التالية .





خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن المنحة الرئاسية

من خلال سطور هذه الفقره سنستعرض لكم الخطوات اللازمه من اجل ان تقوموا بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العامله للتعرف علي موعد صرف الدفعه السادسه :





- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العامله .

- الضغط علي ايكونة العماله الغير منتظمة .

- تسجيل الاسم ثلاثيا والرقم القومي .

- الضغط علي زر استعلام .



