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تعافي 5 حالات من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالقليوبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر طبي بمستشفى عزل قها لمرضي كورونا بالقليوبية، تعافي 3 حالات جديدة من الفيروس اليوم، بينهم سيدة 56 عاما، مؤكدًا أن الحالات الـ3 أجرت مسحتين متتاليتين أثبتت خلوهم من كوفيد 19، وجرى إجراء خروج لهم والتوصية باستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يوما لتمام الشفاء.

فيما أكد مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، تعافي حالتين إصابة لطفلين أصيبا بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء المسحات اللازمة التي أثبتت خلوهما من الفيروس.

وكانت المستشفى قد استقبلت أمس طفلين بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطفلين أعمارهما 8 و12 سنة، وجرى عزلهما بالمستشفى، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء مع متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلي من قبل فرق المتابعة بالمستشفى.

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فيروس كورونا تعافي مصابين بوابة الفجر القليوبية الفجر

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