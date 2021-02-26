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بالخطوات.. تسجيل الدخول للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي فقط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:05 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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بالخطوات.. تسجيل الدخول للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

معاش تكافل وكرامة 2021، تحاول الحكومه المصريه ان تبذل قصار جهدها من اجل ان توفر للمواطنين جميع الخدمات التي تعمل علي توفير حياة كريمة لهم حيث قامت بدعم من خلال اطلاق برنامج تكافل وكرامة للاسر محدودة الدخل والتي لا يوجد لديها دخل ثابت حيث يدعم البرنامج الارامل والمطلقات واصحاب الاعاقات الكليه والجزئيه بمبلغ ربعمائة جنية شهريا يتم تسليمها عبر مكاتب التضامن الاجتماعي او تحويلها علي الحسابات البنكيه لكل شخص ويتم الاستعلام عن موعد الصرف من خلال اتباع مجموعه من الخطوات التي سنستعرضها لكم من خلال السطور التاليه .

معاش تكافل وكرامة 2021
تزايدت معدلات البحث خلال الايام القليله الماضيه من قبل العديد من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي التي من المقرر ان يستلموا الدفعات الخاصه بشهر فبراير خلال الايام القليله القادمة وذلك بعد ان تقوم الوزارة بالافصاح عن الموعد الرسمي للصرف ، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة قد اتاحت موقعها من اجل ان يتم من خلاله الاستعلام عن كافة التفاصيل التي يحتاج المستفيدين التعرف عليها وذلك من خلال الاستعلام عبر الرقم القومي الخاص بكل مواطن حيث  يتم منح هذا المعاش للمواطنين بعد التاكد من انطباق الشروط عليهم .

خطوات الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي
نستعرض لكم من خلال السطور التاليه مجموعه من الخطوات الهامه التي يمكنكم اتباعها من اجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة المستحق لهذا الشهر حيث تتلخص الخطوات في النقاط التاليه :

- تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن.
- الضغط علي ايكونة الاستعلام عن تكافل وكرامة .
- كتابة الاسم ثلاثيا والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام.

بالخطوات.. تسجيل الدخول للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

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