موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي، نظيره ريال سوسيداد، يوم الاثنين 1 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.





وقد حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على حساب أتالانتا، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.



