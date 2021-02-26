ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

شدد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أنه انتهى من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقررة في 6 مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وكشف مرجان عن أن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بستاد القاهرة، وإنه جرى إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وهو بدوره سيخطر الكاف ومسؤولي الفريق الكونغولي.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالفوز في مباراة أمام المريخ السوداني والخسارة في لقاء أمام سيمبا التنزاني.



