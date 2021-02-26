Advertisements

ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:00 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
شدد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أنه انتهى من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقررة في 6 مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مرجان عن أن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بستاد القاهرة، وإنه جرى إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وهو بدوره سيخطر الكاف ومسؤولي الفريق الكونغولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالفوز في مباراة أمام المريخ السوداني والخسارة في لقاء أمام سيمبا التنزاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 19 ساعة

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ ساعة و 8 دقيقة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

02:36 م

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»