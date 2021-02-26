Advertisements

"السياحة والآثار" تنفي تصوير قناع توت عنخ آمون خارج الفاترينة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به هو ادعاء ليس له أساس من الصحة.

وأكدت على أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي. 

وأكدت على أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر الهام والفريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار قناع توت عنخ امون بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 19 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعة و نصف

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ 38 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعة و 13 دقيقة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

02:36 م

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»