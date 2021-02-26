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"السياحة والآثار" تنفي تصوير قناع توت عنخ آمون خارج الفاترينة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:12 م
حسام زيدان
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قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به هو ادعاء ليس له أساس من الصحة.
وأكدت على أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي.
وأكدت على أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر الهام والفريد.
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