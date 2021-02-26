التخطيط: تبطين الترع يساهم في استرداد الوجه الحضاري للريف المصري (فيديو)

قال المهندس محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إن مشروع تأهيل الترع يعد مشروع قومي من الدرجة الأولى، وهو يعتبر البداية الحقيقية لتطوير الريف المصري، ويمتد تأثيرة إلى كل العمران المصري.



وأشار "غيث"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن من يتحدث على أن مشروع تأهيل الترع يهدر الأموال، فهو لا يعرف شيىئا عن طبيعة البيئة الزراعية، مؤكدا أن هذا المشروع يتم وفق أعلى المواصفات والمعايير.



وأكد أن هذا المشروع سيساهم في استرداد الوجه الحضاري للريف المصري، منوها بأنه بناءا على هذا المشروع يمكن التحول لنظام الري بالرش والتنقيط.

