نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي اليوم، عن مواجهات مثيرة يأتي في مقدمتها لقاء مانشستر يونايتد بنظيره اي سي ميلان الإيطالي.





وتلتقي كتيبة أرسنال مع نظيرتها في أوليمبياكوس اليوناني بدور الستة عشر باليوورباليج، حيث ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة بين محمد النني وأحمد حسن كوكا.





وجاءت نتيجة قرعة دور الستة عشر بالدوري الأوروبي:



