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نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:11 م
الدوري الاوروبي
الدوري الاوروبي
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة الدوري الأوروبي اليوم، عن مواجهات مثيرة يأتي في مقدمتها لقاء مانشستر يونايتد بنظيره اي سي ميلان الإيطالي.

وتلتقي كتيبة أرسنال مع نظيرتها في أوليمبياكوس اليوناني بدور الستة عشر باليوورباليج، حيث ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة بين محمد النني وأحمد حسن كوكا.

وجاءت نتيجة قرعة دور الستة عشر بالدوري الأوروبي:

 أياكس vs يونغ بويز  
 دينامو كييف vs فياريال
 روما vs شاختار دانيتسك
 أولمبياكوس vs أرسنال 
 دينامو زغرب vs توتنهام 
 مانشستر يونايتد vs ميلان 
 سلافيا براغ vs رينجرز  
غرناطة vs مولده

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