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بالخطوات.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:07 م
تسجيل المواليد الجدد 2021
تسجيل المواليد الجدد 2021
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بالخطوات.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

تسجيل المواليد الجدد 2021، من اهم التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين خلال هذه الايام هي الخطوات اللازمة من اجل اضافة المواليد الجدد عبر البطاقات التموينيه الخاصه بابائهم ليستفيدون من السلع المدعمه التي تمنحهم اياها الدوله حيث يتم دعم كل فرد في البطاقه بحوالي خمسون جنيه شهريا يتلقي من خلالها سلع متمثله في سكر زيت وارز وغيرها ، وتجدر الاشارة الي ان وزارة التموين والتجارة الداخليه قد اتاحت باب التسجيل منذ بداية العام الجاري .

تسجيل المواليد الجدد 2021
اطلقت وزارة التموين والتجارة الداخليه موقع دعم مصر من اجل ان توفر من خلاله مجموعه من الخدمات الالكترونيه المهمه التي يحتاج اليها المواطن حيث يوفر له هذا الموقع العديد من المزايا التي من ابرزها توفير الوقت والجهد والحماية من التجمعات التي تعمل بدورها علي نقل العدوي ، وتجدر الاشارة الي ان الخدمات التي يقدمها الموقع عديده وهي تسجيل المواليد الجدد واستخراج بدل تالف او فاقد للبطاقات التموينيه و حذف احد افراد الاسرة المتوفيين وذلك من خلال مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنتيحها من خلال السطور التاليه .

خطوات اضافة الاطفال الجدد عبر موقع دعم مصر
لاضافه المواليد خطوات بسيطة سنستعرضها معا من اجل تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر واستخدام الخدمات المتاحه من خلاله والتي تتلخص في النقاط الاتيه :

- تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر .
- تسجيل الرقم الخاص بالبطاقه التموينيه .
- تسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقه.
- الضغط علي زر اضافة فرد لاسرتي .
- كتابة اسم المولود الجديد والرقم القومي .
- الضغط علي زر تسجيل .

بالخطوات.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر

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وزارة التموين تسجيل المواليد الجدد 2021 اضافة المواليد الجدد 2021

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