الصحة السعودية تتيح طباعة شهادات تطعيم لقاحات كورونا





أتاحت وزارة الصحة خدمة استخراج تقرير لمن تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر تطبيق «صحتي» يفيد بتلقيه اللقاح، عن طريق خاصية طباعة التقرير الطبي الموضحة به المعلومات الأساسية (الاسم - السجل المدني - الجنسية - العمر - التاريخ ونوع اللقاح المستخدم).





ويستطيع المواطن والمقيم من خلال التطبيق الدخول على أيقونة التقرير الطبي لتطعيم فايروس كورونا وطباعته.



