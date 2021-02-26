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"الإسلامية": إغلاق 5 مساجد لثبوت 13 إصابة بكورونا بين المصلين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وبينت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 19 يوماً وصل إلى 158 مسجداً، تم فتح 141 مسجدا منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة والإصابات توزعت كالتالي: 3 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: الشرقية وعسير، والحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فايروس كورونا.

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