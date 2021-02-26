"قتل رضيعة لإرضاء العشيق" و"جثة مجهولة في جراج".. 5 جرائم هزت القاهرة خلال أسبوع

شهدت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية، جرائم عديدة، تنوعت في أسبابها وطريقة تنفيذها وغموضها، ما بين قتل عمد وشروع في قتل ومشاجرات، وفي السطور التالية ترصد بوابة الفجر في هذا التقرير جرائم متنوعة شهدتها محافظة القاهرة خلال أسبوع.





تمزيق جسد شاب في حلوان





وكما شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية بعدما أقدم 3 عاطلين على تمزيق جسد شاب بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة.





ووردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من مستشفى القصر العيني، مفادها استقبال المدعو "حسن مزيكا"، مقيم بمساكن المثلث، مصاب بعدة جروح وطعنات نافذة وعلى الفور تم ضبط المتهمين والقبض عليهم.





مقتل شاب بـ9 طعنات في الأميرية





وفي منطقة الاميرية أقدم شقيقين على مقتل شاب بـ9 طعنات، وبالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة مصطفى بعمل محضر في قسم الشرطة بعدم تعرضهم لهم، وتبين بأن المجني عليه كان عائدا إلى منزله، حيث هجم عليه القاتل وتناوب عليه بعدة طعنات نافذة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة.





جثة مجهولة داخل جراج





كما شهدت منطقة الزاوية الحمراء العثور على جثة مجهولة لرجل سبعيني العمر داخل أحدى الجراجات بالمنطقة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها.





صاحب محل أخشاب يبيع طفله على الفيس بوك





كما شهدت منطقة مصر القديمة جنوب القاهرة واقعة مأساوية، عندما أقدم بائع أخشاب بمحاولة بيع طفله الرضيع على فيس بوك.





وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب محل أخشاب، وأنه في الشهور الأخيرة تعرض لضائقة مالية كبيرة وكان قد رزق بطفله الرضيع ولا يجد أي أموال لينفقه عليه بسبب الديون.





وأفادت التحقيقات بأن المتهم جاءته فكرة للتخلص من الديون التي عليه فقرر عرض طفله حديث الولادة

للبيع، وأنشأ صفحة على فيس بوك وعرض فيها الطفل للبيع، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص تواصلوا معه لشراء الطفل.





كان رجال مباحث الآداب رصدوا وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في نجله "طفل رضيع" مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





ربة منزل تقتل رضيعها بمساعدة عشيقها





وشهدت مدينة حلوان جريمة بشعة حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة وقامت بقتل طفلها لم يتخط العامين بمساعدة عشيقها، وردت معلومات لمباحث حلوان تفيد بوفاة طفل عمره سنة ونصف وأن والدته تحاول استخراج تصريح بالدفن له.



