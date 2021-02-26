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تصنيف ألمانيا لن يتأثر بعد توديع هوفنهايم وليفركوزن للدوري الأوروبي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:30 م
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
وكالات
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ودع كل من باير ليفركوزن وهوفنهايم منافسات دور الــ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، لكن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على تصنيف ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي "يويفا" ونصيبها من المقاعد في منافسات الأندية الأوروبية.

وتحتل ألمانيا المركز الرابع في تصنيف "يويفا"، الذي يعتمد على نتائج آخر خمسة أعوام، برصيد 72570 نقطة وبفارق كبير أمام فرنسا التي تحتل المركز الخامس برصيد 55248 نقطة.

وتحظى كل دولة في المراكز الأربعة الأولى في تصنيف "يويفا"، بأربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا، وما يصل إلى ثلاثة مقاعد في الدوري الأوروبي.

وتتصدر إسبانيا تصنيف "يويفا" برصيد 93855 نقطة وتليها إنجلترا برصيد 93140 نقطة وإيطاليا برصيد 73438 نقطة.

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