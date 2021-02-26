موعد مباراة الزمالك ودجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر مارس، في الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وستُذاع مباراة الزمالك ودجلة على قناة أون تايم سبورت 1، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الفارس الابيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.





بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 8 لقاءات.



