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الجمارك: إحباط تهريب 1370 زجاجة مشروبات كحولية مخبأة داخل إرسالية حديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 1370 زجاجة مشروبات كحولية، وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد.

وكشفت الجمارك السعودية، أن الإرسالية وردت إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وهي عبارة عن لفائف حديد تبيّن وجود تجويفات بطريقة مصنعية معبأة بمشروبات كحولية.

وأفادت الجمارك السعودية، بأنه تم ضبط مستقبلي الإرسالية بالتنسيق مع الأمن العام ممثلا في شرطة المنطقة الشرقية، وهما شخصان من جنسيتين عربيتين.

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