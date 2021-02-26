Advertisements

الصين تتعهد بتقديم 100 ألف جرعة لقاح هبة الى تونس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت تونس انها ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في شكل هبة من الصين، بينما تأخر وصول حصتها المتفق عليها في اطار المبادرة الأممية "كوفاكس".

ولم يتم تحديد نوع اللقاح الذي سيتم إرساله ولا تاريخ وصوله، على ما أفادت رئاسة الجمهورية فرانس برس الجمعة.

طوّرت شركتان صينيتان لقاحي "سينوفارم و"سينوفاك" (كورونافاك).

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان ليل الخميس-الجمعة أنها تبلغت "الخميس استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني زاهنغ زوانغو اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة".

وأكدت السلطات الصحية في البلاد انه تم اكتشاف سلالة جديدة محلية من الفيروس ولكن ليست بالخطيرة. 

أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية الأسبوع الفائت إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أكسفورد في منتصف شباط.

وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر كانون الثاني باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.

وتلقت الجزائر الأربعاء هبة من الصين تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، على ان تصل المغرب 500 الف جرعة من هذا اللقاح وفقا لوسائل اعلام محلية.

وسجلت تونس التي تعد 11,7 ملوين نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تونس الصين

أخبار تهمك

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ 36 دقيقة

تدمير ممتلكات هؤلاء.. مخاطر ملء سد النهضة على السودان

منذ أقل من ساعة

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعة و 11 دقيقة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إنفوجرافيك| 11 معلومة عن "كورونافاك".. العلاج المنتظر للفيروس القاتل

بعضها تنتظر الاعتماد عالميًا.. أبرز اللقاحات لعلاج كورونا

بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد لعلاج كورونا بعد الإعلان الروسي

المكسيك وألمانيا والصين.. 3 لقاحات ضد كورونا في الطريق

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

تفاصيل شحنات لقاحات كورونا التي حصلت عليها مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

02:36 م

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»