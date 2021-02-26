نتس يهزم ماجيك في دوري السلة الأمريكي

فاز بروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 129-92 اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وسجل كيري إيرفينغ 27 نقطة و9 تمريرات حاسمة وأضاف جيمس هاردن 20 نقطة ليحقق بروكلين نتس، متصدر مجموعة الشرق، الانتصار الثاني والعشرين له هذا الموسم مقابل 12 هزيمة.





وكان نيكولا فوسيفيتش أبرز عناصر أورلاندو ماجيك خلال المباراة حيث سجل 28 نقطة و12 متابعة، لكن الفريق تلقى الهزيمة العشرين له هذا الموسم مقابل 13 انتصاراً.





وحقق ميلواكي بكس الانتصار الرابع له على التوالي وتغلب على نيو أورليانز بليكانز 129-125.





وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 38 نقطة وأضاف كريس ميدلتون 31 نقطة ليحقق ميلواكي بكس الفوز العشرين له هذا الموسم مقابل 13 هزيمة.





واستعاد ممفيس غريزليس مذاق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على لوس أنجليس كليبرز 122-94، لتكون الهزيمة الثالثة لكليبرز خلال آخر خمس مباريات.





وفي مباريات أخرى، تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على دالاس مافريكس 111-97 ونيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 140-121 وواشنطن ويزاردز على دنفر ناغتس 112-110.



