مولودية وهران يرفض التفريط في نجمه

قرر رئيس نادي مولودية وهران الجزائري لكرة القدم طيب محياوي، عدم التفريط في محمد بشير بلومي، قبل نهاية الموسم الحالي.





وأكد محياوي أن إدارة النادي تلقت طلباً من نادي نانت الفرنسي لضم بلومي، نجل لخضر بلومي، نجم الكرة الجزائرية في ثمانينيات من القرن الماضي.





وأوضح محياوي في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أنه سيرد على طلب إدارة نانت مطلع الأسبوع المقبل وسيؤكد لها عدم استعداده للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، قبل نهاية الموسم الحالي.





من ناحية أخرى، أكد محياوي أن مولودية وهران يستهدف إنهاء هذا الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري، مشيراً إلى أن العلاقة بين أعضاء الجهاز الفني للفريق طبيعية ولا يوجد أي خلاف بين المدير الفني خير الدين مضوي ومساعده عمر بلعطوي.





ويحتل مولودية وهران المركز الرابع حالياً بفارق 3 نقاط عن وفاق سطيف وأولمبي المدية المتصدرين، وذلك بعد 14 مرحلة من الدوري.



