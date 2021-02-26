أرقام قياسية في انتظار مانشستر سيتي

يبدو أن مانشستر سيتي سينهي موسمه الحالي بتحقيق العديد من الأرقام القياسية، وستكون البداية مع مواجهة وست هام يونايتد غدا السبت.





يتصدر السيتي جدول الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط أمام جاره العنيد مانشستر يونايتد قبل آخر 13 جولة من المسابقة، كما تأهل الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وإلى دور الثمانية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتبدو فرص الفريق جيدة للغاية في المنافسة على الألقاب الثلاثة.





وفي الوقت نفسه، فاز السيتي على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-0، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، ووضع قدماً في دور الثمانية للبطولة التي يحلم بإحراز لقبها للمرة الأولى في تاريخه.





وكان الفوز على مونشنغلادباخ نفسه هو الـ19 توالياً للفريق في مختلف البطولات، كما أنه الـ12 توالياً للفريق في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه وهو رقم قياسي للفريق، وكذلك لفرق الدوري الإنجليزي.





وإذا حقق الفريق الفوز على وست هام غداً السبت في الدوري الإنجليزي، سيعادل بهذا رقماً قياسياً آخر مسجلاً باسمه، وهو تحقيق الفوز في 20 مباراة متتالية بمختلف البطولات.





وإذا حقق الفريق الفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة أمام وست هام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد بإستاد "الاتحاد"، في غضون الأيام العشرة المقبلة، سيعادل رقماً قياسياً لريال مدريد الذي حقق 22 انتصاراً متتالياً في مختلف البطولات بموسم 2014-2015.





كما يستطيع مانشستر سيتي التفوق على الريال، ومعادلة رقم قياسي لبايرن ميونخ الألماني الذي حقق الفوز في 23 مباراة متتالية، وذلك إذا فاز مانشستر سيتي في المباريات الأربع المقبلة، بإضافة فوز آخر سيكون على حساب ساوثهامبتون في 10 مارس المقبل.





وبعدها سيكون الفريق على بعد ثلاثة انتصارات أخرى من رقم قياسي آخر، ظل صامداً لنحو نصف قرن باسم أياكس الهولندي الذي حقق الفوز في 26 مباراة متتالية بمختلف البطولات في موسم 1971-1972.





ويستطيع مانشستر سيتي معادلة هذا الرقم إذا واصل انتصاراته على حساب مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي، ثم على مونشنغلادباخ إياباً بدوري الأبطال، وعلى إيفرتون في دور الثمانية لكأس إنجلترا، وذلك في أيام 13 و16 و20 مارس على الترتيب.





ويحمل نيو سانتس الويلزي الرقم القياسي التاريخي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي فريق من فرق الدرجة الممتازة في مختلف البطولات، حيث حقق 27 انتصاراً متتالياً في موسم 2016-2017.





ولكن معادلة هذا الرقم القياسي يتطلب من مانشستر سيتي أن يمدد مسلسل انتصاراته المتتالية، حتى مباراة ليستر سيتي في 3 أبريل (نيسان) المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.





وإذا تحقق هذا، سيحطم الـ "سيتزنز" رقماً قياسياً آخر في الطريق، وهو الرقم الخاص بعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي، والمسجل باسمه برصيد 18 انتصاراً متتاليا في موسم 2017-2018، والذي عادله ليفربول في الموسم الماضي.





جدير بالذكر أن فوز مانشستر سيتي في المباريات الثلاث المقبلة بالدوري خلال الأيام العشرة المقبلة، أو حتى تجنب الهزيمة فيها سيمنح الفريق رقماً قياسياً آخر على مستوى النادي، حيث سيكون الفريق قد حافظ بهذا على سجله خالياً من الهزائم في 29 مباراة متتالية، مقابل 28 مباراة في 2017.





كما أن تجنب الهزيمة أمام فولهام في المباراة التالية في 13 مارس، سيمنح الفريق رقماً قياسياً جديداً للنادي وهو الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 16 مباراة متتالية خارج ملعبه بمختلف البطولات، علماً بأنه حقق الرقم القياسي السابق للنادي في 1999 برصيد 15 مباراة بلا هزيمة.





وبهذا، سيكون السيتي على موعد مع خمسة أرقام قياسية ومميزة خلال مارس المقبل، الذي قد يشهد أيضاً تحديد ملامح المنافسة بشكل كبير في مسابقة الدوري الإنجليزي، لاسيما وأن الفريق سيواجه خلال هذا الشهر اثنين من المنافسين له، وهما وست هام، ومانشستر يونايتد.