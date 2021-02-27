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قبل الامتحانات.. 8 إرشادات مهمة لطلبة أولى ثانوي

السبت 27/فبراير/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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يبدأ بعد قليل طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي يؤدونها بطريقة إلكترونية وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم قد قررت عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تسلمت جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وفي هذا الشأن، قال وزير التربية والتعليم، إنه يسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة، للاطلاع على الكتب الـ pdf، والمصادر المتاحة، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون أوبن بوك open book.

وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن أن يعتمد عليها الطلاب خلال أداء تلك الاختبارات:

1- طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

2- يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي العربي والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت.

3- يبدأ امتحان اللغة العربية في تمام التاسعة صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

4- فى حالة وقوع الشبكة ستعيد الوزارة الامتحان في وقت لاحق للطالب.

5- على الطلاب‏ ‏استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب أثناء أداء الامتحانات.

6- لابد من توقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

7- للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومي لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى.

8- على الطلاب الاستعداد بشحن شريحة التابلت تحسبا لأي مشكلة في الإنترنت الخاص بالمدرسة.

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