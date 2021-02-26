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1.3 % انخفاض في أسعار النفط اليوم الجمعة 26 - 2- 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:53 م
اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
وكالات
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سجلت أسعار النفط اليوم، 66.02 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر إبريل  منخفضة بمقدار  86 سنتا أو ما يوازي 1.3 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.57دولار للبرميل منخفضة بمقدار 96 سنتا أو ما يوازي 1.5 %. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب لـ الدولار الأمريكي ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح وذلك وفقا لرويترز ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المُسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.
 
وكان معهد البترول الأمريكى، قد ذكر أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز، وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.
 

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