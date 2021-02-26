Advertisements

أسعار الذهب في السعودية.. تراجع كبير خلال تعاملات الجمعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت على نحو كبير أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع هبوط أسعار المعدن الثمين عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 213.64 ريال (56.97 دولار)، مقابل 217.38 ريال (57.97 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 186.94 ريال (49.85 دولار)، مقابل 190.21 ريال (50.72 دولار) عند إغلاق تعاملات الأمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.23 ريال (42.73 دولار)، مقابل 163.03 ريال (43.48 دولار) لدى الإغلاق الأخير.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 124.62 ريال (33.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.01 ريال (28.53 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6648.75 ريال (1773 دولارًا)، مقابل 6765 ريالًا (1804 دولارات) في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1495.50 ريال (398.80 دولار)، مقابل 1521.66 ريال (405.78 دولار) عند إغلاق تعاملات الخميس.

أخبار تهمك

الصحة: 346 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 368 حالة

منذ نصف ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ 9 دقائق

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ ساعة و نصف

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ أقل من نصف ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

03:11 م

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

02:36 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»