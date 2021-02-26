أسعار الذهب في السعودية.. تراجع كبير خلال تعاملات الجمعة





تراجعت على نحو كبير أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع هبوط أسعار المعدن الثمين عالميًا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 213.64 ريال (56.97 دولار)، مقابل 217.38 ريال (57.97 دولار) في ختام تعاملات الخميس.





وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 186.94 ريال (49.85 دولار)، مقابل 190.21 ريال (50.72 دولار) عند إغلاق تعاملات الأمس.





وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.23 ريال (42.73 دولار)، مقابل 163.03 ريال (43.48 دولار) لدى الإغلاق الأخير.





كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 124.62 ريال (33.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.01 ريال (28.53 دولار).





وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6648.75 ريال (1773 دولارًا)، مقابل 6765 ريالًا (1804 دولارات) في ختام تعاملات أمس.



