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سريلانكا تلغي الإحراق الإجباري لجثث المتوفين بكورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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ألغت سريلانكا اليوم الجمعة قرار الحرق الإجباري لجثث المتوفين بكوفيد-19 بعد أيام من مطالبة رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي زار الجزيرة، باحترام الشعائر الإسلامية لدفن الأموات.

وألغى وزير الصحة بافيثرا وانياراتشي، وفقا لإشعار نشر في الجريدة الرسمية، الحظر المفروض على دفن الموتى منذ أبريل الماضي بعد تسجيل أول وفاة بسبب الوباء في البلاد.

ولا يقدم هذا الإشعار أي تبرير لهذا التحول المفاجئ، فيما رفضت حكومة سريلانكا مرارا مناشدات من المجتمع المسلم المحلي مدعومة من منظمات دولية، من أجل السماح بدفن المسلمين وفقا لشعائرهم.

ويشكل المسلمون 10% من 21 مليون نسمة في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ووفقا لمصادر رسمية، أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قام بزيارة رسمية لكولومبو هذا الأسبوع، قضية حساسة للغاية تتعلق بحرق جثث الموتى للمسلمين مع الرئيس غوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وحظرت الحكومة دفن جثث الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 وسط مخاوف أطلقها رجال دين بوذيون نافذون تفيد بأن الجثث تلوث المياه الجوفية وتنشر الفيروس.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن هذا الخطر غير موجود، لكن الحكومة السريلانكية رفضت الاستماع لها.

والتوتر شديد بين المسلمين والأغلبية السنهالية ومعظمهم من البوذيين، منذ هجمات عيد الفصح 2019 الدامية التي شنها "جهاديون" على الجزيرة.


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كورونا سريلانكا حرق الجثث

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