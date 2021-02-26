"العناية الإلهية" تنفذ قاطني شقة سكنية من كارثة محققة بإمبابة

أنقذت العناية الإلهية قاطني شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، من كارثة محققة، إثر حدوث تسرب غاز، صباح اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز في العقار رقم 2 شارع عبد السيد ميخائيل المتفرع من البصراوي، بحي إمبابة شمال المحافظة.





على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع حي شمال الجيزة.



