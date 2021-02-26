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رسالة الخطيب لنجوم الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:59 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نسيان نتيجة مباراة الفريق الماضية أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أكد الخطيب خلال الجلسة التي عقدها مع لاعبي الفريق الأحمر بالأمس ضرورة التخلي بشخصية البطل والرد على الانتقادات التي طلبتهم في الملعب بداية من المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وطلب الخطيب من لاعبي الفريق بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم الالتفات إلى الانتقادات بعد خسارة مباراة سيمبا التنزاني حتى لا يتأثروا سلبيا بهذه الانتقادات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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