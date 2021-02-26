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السيطرة على حريق محدود اندلع أسفل عقار سكني بالجيزة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:04 م
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في إخماد حريق محدود إندلع في غرفة أسفل عقار سكني بحي إمبابة، شمال المحافظة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم إمبابة.
على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع شرطة النجدة.
وتبين نشوب الحريق في غرفة اتخذها أحد الأشخاص كمخزن بداخلها بعض المنقولات القديمة التي التهمتها النيران دون امتداد الحريق إلى الوحدات السكنية أو المحال المجاورة.
وأجرى القوات عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم إمبابة.
على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع شرطة النجدة.
وتبين نشوب الحريق في غرفة اتخذها أحد الأشخاص كمخزن بداخلها بعض المنقولات القديمة التي التهمتها النيران دون امتداد الحريق إلى الوحدات السكنية أو المحال المجاورة.
وأجرى القوات عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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