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الصحة: 346 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 368 حالة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 346 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 368 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 376.723 حالة، من بينها 2549 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 477 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 367.691 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6483 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.6%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.67%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (184)، المنطقة الشرقية (74)، منطقة مكة المكرمة (38)، منطقة عسير (9)، منطقة القصيم (9)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة المدينة المنورة (5)، منطقة الجوف (5)، منطقة حائل (4)، منطقة نجران (4)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (119)، وادي الدواسر (19)، مكة المكرمة (18)، الدلم (15)، جدة (10)، مليجة (10)، المبرز (9)، الخبر (8)، بريدة (7)، الدمام (7)، الهفوف (7)، المدينة المنورة (5)، المجمعة (5)، الظهران (5)، بقيق (5)، العيون (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (110)، الخرج (17)، الدمام (15)، جدة (13)، الدلم (12)، العقيق (12)، بريدة (10)، مكة المكرمة (8)، الهفوف (7)، الظهران (7)، المدينة المنورة (6)، شقراء (6)، المبرز (6)، الخبر (5)، عنيزة (5)، حريملاء (5)، الليث (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

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