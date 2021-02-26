نشرة حوادث "الفجر": ضبط 125 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في مطروح

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:









أنقذت العناية الإلهية قاطني شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، من كارثة محققة، إثر حدوث تسرب غاز، صباح اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









شهدت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية، جرائم عديدة، تنوعت في أسبابها وطريقة تنفيذها وغموضها، ما بين قتل عمد وشروع في قتل ومشاجرات، وفي السطور التالية ترصد بوابة الفجر في هذا التقرير جرائم متنوعة شهدتها محافظة القاهرة خلال أسبوع.









تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة.







