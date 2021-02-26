Advertisements

بعض الجامعات تبدأ تجهيز مراكز لتقديم لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
Advertisements

بدأ عدد من الجامعات في تجهيز مراكز تقديم اللقاحات لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين من خلال إجراءات تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، ومنح أولوية التطعيم حسب الفئات والأعمار، وفق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة؛ وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة التعليم بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بافتتاح مراكز تقديم اللقاحات كوفيد–19 في الجامعات، تأكيدًا لدورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، كما تأتي ضمن سلسلة طويلة من العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة للحد من تداعياته.

وكانت الجامعات، منذ الأول من فبراير 2020، بعد توجيه وزير التعليم بإعداد خطط الطوارئ للوقاية من خطر كورونا؛ بدأت ببرامج وفعاليات وأنشطة مجتمعية للتوعية بالفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهته.

كما سخرت كل إمكاناتها البشرية والفنية في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية للمشاركة مع مؤسسات الدولة، بجانب تخصيص مبانٍ للعزل، وأخرى للحجر الصحي، وتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات لتقديم دراساتهم العلمية وأبحاثهم وابتكاراتهم لمواجهة الجائحة؛ ما أسهم في تحقيق المملكة المركز الأول عربيًّا والـ12 على دول مجموعة العشرين، والـ14 عالميًّا في نشر الأبحاث العلمية ذات العلاقة بفيروس كورونا، إضافة إلى تقديم المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية وورش العمل خلال عام من عمر الجائحة، وتوج ذلك بالإعلان عن بدء التجارب السريرية لإنتاج لقاح سعودي لكورونا بواسطة الفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وتستمر جهود الجامعات بالإعلان عن مراكز تقديم اللقاحات في جامعات الملك سعود، ونورة بنت عبدالرحمن، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمجمعة، وبيشة، وأم القرى، والطائف، وحائل، وجازان، وحفر الباطن، وغيرها، من خلال تجهيز عيادات وطواقم إدارية وطبية متخصصة؛ لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءًا بالتسجيل، وصولًا إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أخبار تهمك

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ 8 دقائق

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ ساعتين

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: 346 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 368 حالة

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

منذ ساعة و نصف

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية وصدام مصري خالص

03:11 م

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

02:36 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»