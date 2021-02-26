ألمانيا تدعو مجموعة العشرين إلى مواصلة برامج الدعم المالي

قال وزير مالية ألمانيا أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن أكبر اقتصادات في العالم يتعين عليها مواصلة إجراءات الإنقاذ والدعم للعاملين والشركات خلال جائحة كوفيد-19 مع استغراق التعافي لوقت أطول مما كان معتقدا في البداية.





وأضاف شولتس قبل اجتماع افتراضي سيضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “لا يجب أن نقلص برامج الدعم قبل الأوان وأسرع من اللازم” مضيفا أنه سيدعو مع نظرائه في المجموعة إلى مواصلة التحفيز.