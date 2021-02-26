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وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز ربع مليون شخص

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:27 م
هديل هاشم
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بعد عام واحد من أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل، تجاوزت أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 250 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد -19، ولا يزال الفيروس ينتشر بحرية بينما تكافح حملة التطعيم الوطنية لاكتساب الزخم.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس أن تفشي المرض أودى بحياة 251،498 شخصًا، حيث سجلت 1541 حالة وفاة أخرى في الـ 24 ساعة الماضية، وهو ثاني أعلى عدد وفيات يومية منذ أن ضرب الوباء البلاد قبل عام.

مع تسجيل 65998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، سجلت البرازيل الآن 10390461 حالة، في ثالث أسوأ انتشار في العالم خارج الولايات المتحدة والهند وثاني أكثر حالاتها فتكًا.

وتعرض رئيسها الشعبوي اليميني المتطرف، جاير بولسونارو، الذي انتقد إجراءات الإغلاق وقال إنه لن يأخذ أي لقاح لـ Covid-19، لانتقادات بسبب استجابته للفيروس والبطء في طرح اللقاحات.

وقال وزير الصحة إدواردو بازويلو للصحفيين إن البلاد تواجه مرحلة جديدة من الوباء مع أنواع مختلفة من الفيروس معدية أكثر بثلاث مرات.

خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت البرازيل أعلى متوسط ​​يومي لوفيات فيروس كورونا منذ بداية الوباء - ما يقرب من 1100 - متجاوزًا الذروة السابقة في نهاية يوليو.

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وفيات كورونا جريدة الفجر الفجر البرازيل

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