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رجائي عطية: 2021 عام تنمية شباب المحامين.. وسأعمل على ذلك بعزم وقوة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس إتحاد المحامين العرب، علي أن 2021 هو عام تنمية شباب المحامين.

وأشار النقيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلي أنه سيعمل بكل ما أوتي من عزم وقوة، في سبيل تحقيق ما أعلنه.

وننشر نص المنشور على «فيسبوك» "أعلنت من قبل أن 2021 هو عام تنمية شباب المحامين وسأعمل على ذلك بكل ما أوتيت من عزم وقوة، وبابي مفتوح لأي مشروع جاد يتقدم به أي عضو من شباب المحامين لمساعدة نقابته وزملائه في النهوض بأعباء رسالتها؛ بغير أن يحمل نقابته أعباء أو ينتظر منها مقابل او تربح أو مصلحة خاصة".

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