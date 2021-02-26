برايتون يُعلن جاهزية لامبتي لخوض المباريات

أكد جراهام بوتر مدرب برايتون إن لاعبه طارق لامبتي سيعود إلى تشكيلة الفريق في مباراته خارج ملعبه، غدا السبت، أمام وست بروميتش ألبيون.





ويعود لامبتي بعد غياب طويل استمر أكثر من شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.





وتعرض لامبتي للإصابة خلال مباراة في الدوري الانجليزي أمام فولهام في 16 ديسمبر الماضي.





وقال بوتر:"تدرب لامبتي من جديد اليوم. لا يعاني من أي مشكلة وأمضى أسبوعا جيدا".





وتابع:"لن يشارك أساسيا من البداية لكن هناك فرصة أمامه للانضمام إلى التشكيلة".





ومن جهة أخرى سيغيب عن تشكيلة برايتون مدافعه آدم ويبستر حتى نهاية مارس المقبل بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في مواجهة بيرنلي في وقت سابق من الشهر الجاري.





وأضاف المدرب بوتر: "ويبستر من المرجح أن يعود بعد العطلة الدولية".





وأردف قائلا: "في البداية شعرنا بالتفاؤل. لكن لابد من الصبر بالنسبة لإصابات الأربطة وستتأخر عودته بضعة أسابيع عما كنا نعتقد".





ويحتل برايتون المركز 16 بين فرق الدوري الـ 20 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة متقدما بـ 4 نقاط عن منطقة الهبوط.



