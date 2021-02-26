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عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل فكرة التعاقد مع الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى ومازيمبي السابق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقام وكيل موليكا بعرض اللاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات بسبب عدم تأقلمه في الدوري البلجيكي وأزماته مع المدير الفني.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع وكيل أعمال الكونغولي جاكسون موليكا لإبلاغه بموقف موسيماني والتأكيد أن اللاعب في حساباته لكنه مشغول بضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وتابع المصدر، أن موسيماني طلب من إدارة الأهلي تأجيل التفاوض مع موليكا، لحين انتهاء فريق الكشافين من ترشيحاته لبعض الصفقات التي حددها.

وكان الأهلي قد خسر أمام فريق سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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