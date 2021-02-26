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الداخلية يفوز على سرس الليان في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق الداخلية فوزا مثيرا وهاما خارج ملعبه على حساب فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف في ختام الدور الأول للمجموعة الثانية من القسم الثاني.

تشكيل الفريقان

خاض سرس الليان اللقاء بتشكيل ضم كلاً من أمين عبد الموجود، وحلمي أحمد وأيمن العادلي ومحمد سعيد كشري ومحمد عبد الرحمن عنبه والسيد علي وأحمد بديوي وأحمد شيكو وأحمد باتو وأحمد ريعه وحسام ابو العزم .

البدلاء : أحمد رزق والسيد منير ونادر النوهي ومحمد ابراهيم كراوش وأحمد ناصر وأحمد عطيه وحربي محمود وأحمد طلعت وشريف هيكل.
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تشكيل الداخلية 

ضم كلاً من : مصطفى عبد الستار وأحمد عبد الموجود وهارون اسماعيل ومحمود شديد وأسامة ابراهيم ومصطفى طلعت ومصطفى عز ومؤمن عاطف ورمضان اسماعيل وأحمد محمد بحبح وبنيامين يشيمونج.

البدلاء : رضا سيد وناصر صلاح البوهي وأحمد محمود ومحمود عاطف ومصطفى ناصر وسمير فكري وعبد العزيز سيد وعلي حسين وأحمد عبد الفتاح العندليب.

الشوط الاول

خرج الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث تقدم الداخلية عن طريق رمضان ربيع في الدقيقة 38 ونجح أحمد عصام شيكو لاعب الفريق السرساوي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43 من مجهود فرد أمام المرمى.

ةشهد الشوط الاول بطاقة صفراء لهشام زكريا المدير الفني للداخلية للإعتراض على الحكم نادر قمر الدولة.

الشوط الثاني

دفع سرس مبكراً بالثنائي كراوش ونادي النويهي بدلاً من ريعه وكشري في بداية الشوط.

وفي الدقيقة الثانية نجح رمضان ربيع في إضافة الهدف الثاني للداخلية من ركلة حرة مرّت من جميع اللاعبين وسكنت المرمى.

وفي الدقيقة 4 حصل مؤمن عاطف لاعب الداخلية على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 12 شارك احمد عطيه بدلاً من أحمد ابراهيم باتو من سرس الليان.
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وفي الدقيقة 19 شارك أحمد ناصر من سرس بدلاً من باتو، وفي الدقيقة 23 شارك محمود طلعت من الداخلية بدلاً من رمضان ربيع صاحب الهدفين .

وشارك احمد طلعت على حساب السيد علي من سرس الليان كما دفع الداخلية بسمير فكري على حساب أحمد محمد السعيد في الدقيقة 31 .

وفي الدقيقة 88 دفع الداخلية بالبديل ناصر البوهي وخروج مؤمن عاطف .

وفي الوقت بدل الضائع حصل مصطفى عبد الستار حارس الداخلية على بطاقة صفراء.

وحاول سرس العودة للقاء دون جدوى ليفوز الداخلية بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة بالمركز الأول وتوقف رصيد سرس الليان عند 17 نقطة بالمركز التاسع.

حكام المباراة

وأدار اللقاء الحكم نادر قمر الدولة عاونه طارق عبده وخالد لطفي وحكم رابع كريم الخطيب، وراقب الحكام محمد البرقي ومراقب المسابقات عماد عبد الباسط .

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